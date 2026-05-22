Motociclista morre após ser atropelado por carreta na Washington, em Rio Preto

Um motociclista morreu na manhã desta sexta-feira, 22, após ser atropelado por uma carreta na rodovia Washington Luís, em Rio Preto. O acidente aconteceu por volta das 5h30 no km 444, próximo à base da Polícia Rodoviária Estadual e provocou grande congestionamento.

Segundo informações da Artesp, o condutor da motocicleta Honda CG 125 estava transitando pela faixa da direita, no sentido Mirassol / Rio Preto, quando sofreu uma colisão traseira de uma carreta, que passou por cima da motocicleta e piloto. Sem tempo de frear ou desviar, o motorista de um Ford Ka que seguia logo atrás acabou atropelando o motociclista novamente.

"Foi necessária a interdição da faixa da direita, que foi liberada às 6h23 e do acostamento, liberado por volta das 7h", informou a concessionária Ecovias Noroeste Paulista.

Por volta das 7h, o corpo foi removido pela funerária. A motocicleta foi levada para a base da Polícia Rodoviária.

A Polícia Civil vai investigar a identidade do caminhoneiro envolvido no acidente. Ele poderá responder por homicídio culposo na direção de veículo, omissão de socorro e fuga de local de acidente.