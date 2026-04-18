Motociclista morre após perder controle da moto na BR-153 em Rio Preto

Um motociclista de 40 anos morreu durante a madrugada deste sábado,18, na rodovia BR-153, no trecho entre Rio Preto e Bady Bassitt. O acidente aconteceu por volta das 4h30, no km 72, no sentido sul da via. A vítima, identificada como Danilo Vilas Boas, pilotava uma motocicleta Honda/CG 150 Fan quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle do veículo e sofreu uma queda.

Equipes de resgate da concessionária que administra a rodovia foram acionadas e, ao chegarem ao local, constataram que a vítima não resistiu aos ferimentos.

Antes da chegada da polícia, mototistas que passavam pelo local retiraram o corpo da pista e o colocaram no acostamento para evitar novos acidentes. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, duas pessoas que passavam de motocicleta também prestaram os primeiros atendimentos e acionaram o socorro, mas não permaneceram no local.

A PRF informou que não há confirmação de envolvimento de outros veículos, embora danos na motocicleta indiquem a possibilidade de uma colisão traseira. A hipótese, no entanto, ainda depende de investigação.

A área foi isolada para perícia, e exames técnicos foram solicitados ao Instituto de Criminalística para esclarecer a dinâmica do acidente. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame necroscópico.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias da morte e se houve participação de outro veículo.