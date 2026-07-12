Motociclista morre após colisão frontal com carro em Catanduva

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em uma colisão frontal entre carro e moto na noite deste sábado, 11, em Catanduva.

Segundo informações da Artesp, o acidente aconteceu por volta das 21h no km 206 da rodovia Comendador Pedro Monteleone (SP 351).

Por motivos a serem esclarecidos, um Pálio ocupado por duas pessoas bateu de frente com uma moto que seguia no sentido contrário. O piloto morreu no local do acidente.

A funerária removeu o corpo durante a madrugada (por volta das 2h) após os trabalhos periciais.

Não há informações sobre a identidade do piloto da moto, nem o estado de saúde dos ocupantes do carro.