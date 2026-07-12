RODOVIA
Motociclista morre após colisão frontal com carro em Catanduva
Acidente aconteceu na noite deste sábado, 11
por Joseane Teixeira
Publicado em 12/07/2026 às 11:05Atualizado em 12/07/2026 às 11:05
Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em uma colisão frontal entre carro e moto na noite deste sábado, 11, em Catanduva.
Segundo informações da Artesp, o acidente aconteceu por volta das 21h no km 206 da rodovia Comendador Pedro Monteleone (SP 351).
Por motivos a serem esclarecidos, um Pálio ocupado por duas pessoas bateu de frente com uma moto que seguia no sentido contrário. O piloto morreu no local do acidente.
A funerária removeu o corpo durante a madrugada (por volta das 2h) após os trabalhos periciais.
Não há informações sobre a identidade do piloto da moto, nem o estado de saúde dos ocupantes do carro.