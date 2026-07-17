Motociclista morre após colisão com SUV em Rio Preto

Um motociclista não identificado morreu no final da tarde desta quinta-feira, 16, após colidir com um SUV I/MMC no bairro Jardim Alto Alegre, em Rio Preto.

Segundo informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 17h30 no cruzamento da avenida Luiz da Cruz Martins (marginal da BR-153) com a rua Maria Agreli Tamburi (onde ficava a delegacia da Polícia Federal).

À equipe, a motorista da caminhonete afirmou que transitava pela avenida sentido BR-153 quando foi surpreendida por um motociclista em alta velocidade que teria avançado o sinal de pare do sentido oposto.

O piloto morreu no local do acidente. Ele não portava documentos pessoais.

A motocicleta dele, uma IMP/Suzuki estava com o licenciamento atrasado e foi apreendida.

Até 10h20, o boletim de ocorrência não havia sido atualizado com a identificação da vítima fatal.

Não há informações se a condutora da caminhonete soprou o bafômetro.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo e será investigado.