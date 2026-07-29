Motociclista morre após colisão com ônibus escolar em Nova Granada

Um motociclista de 23 anos morreu na tarde quarta-feira, 29, após se envolver em um acidente com um ônibus escolar no município de Nova Granada. Havia crianças no veículo.

A colisão aconteceu por volta das 13h na estrada vicinal Moacirr Portugal Linhares.

Segundo o apurado pela reportagem, o ônibus estava em rota, transportando alunos da rede municipal, quando ocorreu o choque entre os veículos.

Consta no boletim de ocorrência que o ônibus escolar era conduzido por uma mulher. Ela ficou abalada com o acidente e foi levada para o Pronto Socorro da cidade.

De acordo com policiais militares que estiveram na unidade de saúde, a motorista disse que teria parado o ônibus e iniciado uma marcha ré, atingindo a motocicleta Honda. "Porém, antes de concretizar sua versão, foi impedida pelo advogado, o qual disse que ela não daria o seu depoimento naquele momento, que somente posteriormente em fase inquisitorial".

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas constatou o óbito do rapaz ainda no local. Ele foi identificado como Gleysson Dias Cruz.

Nas proximidades do local da ocorrência há câmeras de monitoramento, cujo arquivo será requisitado pela Polícia Civil para esclarecimento da dinâmica do acidente.

Em nota, a Prefeitura de Nova Granada informou que está prestando todo o apoio necessário aos envolvidos e permanece à disposição das autoridades competentes, que conduzem a apuração dos fatos. "Por respeito às investigações e às famílias envolvidas, a Prefeitura não irá se manifestar sobre as circunstâncias do acidente até que todas as informações sejam oficialmente esclarecidas".