Motociclista morre ao colidir em poste em Rio Preto
Acidente aconteceu na noite de domingo, 9, na avenida Danilo Galeazzi
Um motociclista de 34 anos morreu na noite deste domingo, 9, após colidir em um poste da avenida Danilo Galeazzi, em Rio Preto.
Segundo informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 19h20 no bairro João Paulo II.
A vítima, identificada como Luís Antônio da Silveira, pilotava uma Twister na pista de descida quando, por motivos a serem apurados, perdeu o controle da direção.
No local do acidente, os agentes não identificaram envolvimento de terceiros ou buracos na via que pudessem dar causa ao acidente.
Foi constatado ainda que Luís não tinha carteira de habilitação e o licenciamento da moto estava vencido - motivo pelo qual a Twister foi apreendida.
Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionados, mas atestaram o óbito ainda no local.
Ainda não há informações sobre o velório.