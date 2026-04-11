Motociclista foge da PM, sofre queda e é preso com moto irregular em Rio Preto

Um homem, de 20 anos, foi preso após fugir de uma abordagem da Polícia Militar e ser flagrado com uma motocicleta adulterada, no bairro Dom Lafaiete, em Rio Preto.

Segundo informações do boletim de ocorrência,policiais miitares realizavam patrulhamento de rotina quando identificaram uma motocicleta Honda Fan 160, de cor preta, com indícios de irregularidade. Após consulta do emplacamento, foi constatado que a placa correspondia a outro veículo, uma Honda XL 250, branca.

Diante da suspeita, os policiais deram ordem de parada, que foi desobedecida pelo condutor. O homem passou a fugir em alta velocidade por diversas vias da cidade, trafegando na contramão, desrespeitando sinalizações e colocando em risco pedestres e outros motoristas. Após acompanhamento com o uso de sinais sonoros e luminosos, o motociclista perdeu o controle do veículo e caiu. Ele foi abordado, detido e algemado no local. Apesar da queda, recusou atendimento médico e não apresentava ferimentos aparentes.

Durante vistoria, os policiais constataram que a motocicleta estava com as numerações de chassi e motor raspadas, o que impossibilitou a identificação do veículo.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, o motociclista afirmou que adquiriu a moto há cerca de três meses por meio da rede social Facebook, alegando que o veículo seria proveniente de leilão e já estava sem documentação. Ele também disse não possuir comprovantes da compra ou informações sobre o vendedor.

Encaminhado à Central de Flagrantes, o homem ainda teria admitido aos policiais civis que realizou manobras perigosas durante a fuga e que desobedeceu à ordem policial.

Registrado como localização/apreensão de veículo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e dirigir sem permissão ou habilitação, o caso será investigado pelo 4º Distrito Policial.