NA ANDALÓ
Motociclista fica gravemente ferido em acidente entre moto e ônibus em Rio Preto
Colisão ocorreu na esquina das avenidas Alberto Andaló e Saudade; homem de 70 anos precisou ser encaminhado para o Hospital de Base
por Lucas Israel
Publicado em 05/07/2026 às 13:14Atualizado em 05/07/2026 às 13:20
Um motociclista de 70 anos ficou ferido com gravidade após acidente com um ônibus na esquina das avenidas Alberto Andaló e Saudade no final da manhã deste domingo, 5, em Rio Preto.
Segundo o motorista do ônibus, em testemunho à Guarda Civil Municipal (GCM), o ônibus vinha pela Rua Tiradentes e faria a conversão para seguir ao Terminal Urbano, quando o motociclista avançou o sinal vermelho no sentido centro-bairro da Andaló, e a colisão teria sido inevitável.
Ainda de acordo com a GCM, o motociclista trabalha como entregador de delivery. Ele precisou ser intubado e encaminhado para o Hospital de Base.
Não há mais informações a respeito do estado de saúde do homem.