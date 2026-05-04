Motociclista fica ferido após colisão com caminhonete no Solo Sagrado, em Rio Preto
Segundo relato, motorista não teria respeitado o sinal de "Pare" e provocado a colisão com a moto
Um motociclista de 23 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite de domingo, 3, no bairro Solo Sagrado, em Rio Preto.
De acordo com o boletim de ocorrência, a colisão aconteceu por volta das 20h40, no cruzamento da avenida Mirassolândia com a rua Angelo Micucci.
A vítima conduzia uma motocicleta quando foi atingida por uma caminhonete dirigida por um jovem de 19 anos. Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo.
Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado para a UPA Jaguaré, onde permaneceu internado para atendimento médico e realização de exames.
Segundo relato do motorista da caminhonete à Guarda Civil Municipal, ele trafegava pela rua Angelo Micucci e, ao acessar a avenida, não percebeu a aproximação da moto, causando a colisão.
A vítima afirmou que seguia em baixa velocidade pela via preferencial quando foi surpreendida pela entrada do veículo, cujo condutor não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória.
O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e encaminhado para investigação pela Polícia Civil.