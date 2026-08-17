Motociclista fica em estado grave após bater contra poste em Rio Preto
Passageira disse à polícia que condutor havia ingerido bebida alcoólica antes do acidente; motocicleta também apresentava sinais de adulteração
Um motociclista ficou gravemente ferido após bater contra um poste na avenida Bady Bassitt, na noite de domingo, 16, em Rio Preto. A passageira da moto também ficou ferida e afirmou à Polícia Militar que o condutor havia ingerido bebida alcoólica antes do acidente.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo Copom por volta das 20h30 para atender ao acidente. No local, os policiais encontraram uma motocicleta preta que havia atingido um poste.
O condutor e a passageira foram socorridos e encaminhados para hospitais diferentes.
O piloto foi levado ao Hospital de Base (HB) em estado grave. De acordo com o registro policial, ele permanecia internado sob risco de morte.
A passageira foi encaminhada à Santa Casa. Durante o atendimento médico, ainda parcialmente consciente, ela afirmou aos policiais que o condutor teria ingerido bebida alcoólica antes do acidente.
Durante a vistoria da motocicleta, os policiais também constataram que as numerações do motor e do chassi estavam parcialmente suprimidas. Segundo o boletim, apesar da irregularidade, os números finais encontrados correspondiam aos dados vinculados à placa que estava na motocicleta.
Diante da constatação, a moto foi apreendida e recolhida ao pátio para as providências necessárias.
O local do acidente passou por perícia do Núcleo de Perícias Criminalísticas de Rio Preto. A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes para apuração das circunstâncias do acidente e das irregularidades encontradas na motocicleta.