Motociclista é detido pela PM após cair durante fuga de moto em Rio Preto

Um motociclista foi detido pela Polícia Militar de Rio Preto após fugir e ser perseguido por cerca de dez minutos. A ocorrência começou no Jardim Maria Lúcia e só terminou no bairro Vida Nova José Bernardes Coelho, quando o motociclista caiu ao bater em uma sarjeta. O vídeo da perseguição foi divulgado pela PM nesta quarta-feira, 10.

Segundo a PM, equipes da realizavam patrulhamento pelo Maria Lúcia e regiões adjacentes, quando flagraram um motociclista realizando malabarismos com a moto em via pública, colocando em risco pedestres, motoristas e demais usuários da via. O veículo não tinha placa.

Ao receber ordem de parada, o condutor fugiu, iniciando um acompanhamento por diversos bairros da Zona Norte da cidade. A ação mobilizou equipes da Polícia Militar, incluindo viaturas de área, Comando Força Patrulha, CGP, BAEP, apoio aéreo do Águia e demais equipes operacionais.

Após aproximadamente 10 minutos de fuga e diversas infrações de trânsito, o motociclista perdeu o controle da direção e caiu.

O condutor foi socorrido para atendimento médico e posteriormente apresentado na Central de Flagrantes. A motocicleta foi levada ao pátio e, segundo a PM, foram confeccionados 11 autos de infração de trânsito.