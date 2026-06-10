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PERSEGUIÇÃO

Motociclista é detido pela PM após cair durante fuga de moto em Rio Preto

Perseguição policial passou por diversos bairros da zona Norte de Rio Preto e terminou quando o motociclista bateu em uma sarjeta; ele levou 11 autos de infração de trânsito

por Redação
Publicado em 10/06/2026 às 17:42Atualizado em 10/06/2026 às 17:42
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Perseguição de moto em Rio Preto (Reprodução)
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Perseguição de moto em Rio Preto (Reprodução)
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Um motociclista foi detido pela Polícia Militar de Rio Preto após fugir e ser perseguido por cerca de dez minutos. A ocorrência começou no Jardim Maria Lúcia e só terminou no bairro Vida Nova José Bernardes Coelho, quando o motociclista caiu ao bater em uma sarjeta. O vídeo da perseguição foi divulgado pela PM nesta quarta-feira, 10.

Segundo a PM, equipes da realizavam patrulhamento pelo Maria Lúcia e regiões adjacentes, quando flagraram um motociclista realizando malabarismos com a moto em via pública, colocando em risco pedestres, motoristas e demais usuários da via. O veículo não tinha placa.

Ao receber ordem de parada, o condutor fugiu, iniciando um acompanhamento por diversos bairros da Zona Norte da cidade. A ação mobilizou equipes da Polícia Militar, incluindo viaturas de área, Comando Força Patrulha, CGP, BAEP, apoio aéreo do Águia e demais equipes operacionais.

Após aproximadamente 10 minutos de fuga e diversas infrações de trânsito, o motociclista perdeu o controle da direção e caiu.

O condutor foi socorrido para atendimento médico e posteriormente apresentado na Central de Flagrantes. A motocicleta foi levada ao pátio e, segundo a PM, foram confeccionados 11 autos de infração de trânsito.