Motociclista de aplicativo é ferido com faca durante assalto em Rio Preto

Um motociclista de aplicativo de 30 anos foi ferido com golpes de faca durante um assalto na manhã de terça-feira, 28, no bairro Jardim Paraíso, em Rio Preto. Criminosos levaram a motocicleta e outros pertences da vítima. O caso foi registrado apenas nesta quinta-feira, 30.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 9h30. O motociclista havia acabado de deixar um passageiro e permaneceu no local utilizando o celular, quando foi surpreendido por três homens.

Segundo o relato, o trio empurrou a vítima, que caiu no chão. Um dos assaltantes, armado com uma lâmina, desferiu golpes que atingiram a mão esquerda e o braço direito do motociclista.

Após a agressão, os criminosos fugiram levando a motocicleta da vítima, um celular, um par de tênis e um capacete.

O motorista informou à Polícia Civil que os suspeitos estavam bem vestidos e não aparentavam ser usuários de drogas. Ele conseguiu descrever apenas o homem que fugiu com a motocicleta, que usava calça jeans, blusa preta e touca.

A moto roubada é alugada e possui sistema de rastreamento, o que pode auxiliar na localização. A vítima foi orientada a realizar exame de corpo de delito.

O caso foi registrado como roubo e será investigado pela Polícia Civil.