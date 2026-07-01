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TRÂNSITO

Motociclista de 58 anos morre em acidente na avenida Bady, em Rio Preto

Batida aconteceu na manhã desta quarta-feira, 1º de julho

por Joseane Teixeira
Publicado em 01/07/2026 às 08:49Atualizado em 01/07/2026 às 08:52
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Motociclista morre após colisão na avenida Bady Bassitt (Guarda Civil Municipal de Rio Preto / Divulgação)
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Motociclista morre após colisão na avenida Bady Bassitt (Guarda Civil Municipal de Rio Preto / Divulgação)
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Um motociclista de 58 anos morreu na manhã desta quarta-feira, 1º de julho, após se envolver em um grave acidente na avenida Bady Bassitt, em Rio Preto.

Segundo informações de testemunhas, a vítima teria avançado o semáforo vermelho no cruzamento com a rua Penita e colidido uma moto Honda com um Hyundai Creta.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local, mas o homem não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Itens fotografados pela Guarda Municipal no local do acidente, como bota e luvas, indicam que a vítima estava a caminho ou retornando do trabalho.

Mais informações em breve.

(Com Marco Antonio dos Santos)