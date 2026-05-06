Motociclista de 26 anos morre em acidente em Cedral

Um motociclista de 26 anos morreu na tarde desta terça-feira, 5, após bater na traseira de um caminhão na rodovia Washington Luís, em Cedral.

De acordo com informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente aconteceu por volta das 16h40 no Km 424+600, sentido Cedral / São Paulo.

À Polícia Militar Rodoviária, o motorista da carreta relatou que transitava por um trecho em obras, com uma faixa interditada e trânsito lento, estando o veículo praticamente parado em fila.

No momento em que o fluxo começou a se deslocar lentamente, ao iniciar a movimentação do caminhão, ouviu um forte barulho, acreditando inicialmente tratar-se de problema mecânico.

Após parar o veículo e descer para averiguação, constatou que uma motocicleta Yamaha Fazer 250 colidiu contra a traseira do caminhão.

O caminhoneiro acionou a Polícia e o Resgate, permanecendo no local durante todo o atendimento. Ele soprou o bafômetro, que não detectou ingestão de bebida alcoólica.

A vítima, identificada como Marcelo Lima Soares, morreu no local. Ele era morador de Rio Preto.

Ainda de acordo com a Artesp, no momento do acidente, era realizada obra de fresagem e revestimento asfáltico. No local foi visualizado funcionário com bandeira sinalizando o final da obra.

Em razão do acidente e trabalhos periciais, houve congestionamento no trecho. Somente às 19h40min a funerária chegou no local e removeu a vítima fatal.

Ainda não há informações sobre o velório.