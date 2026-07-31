Motociclista de 19 anos fica ferida após ser fechada por carro na Andaló

Uma motociclista de 19 anos ficou ferida após ser atingida por um carro na avenida Alberto Andaló, em Rio Preto, por das 18h desta quinta-feira, 30. O motorista do veículo deixou o local sem prestar socorro.

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu quando um veículo, ao realizar manobra, fechou sua trajetória e ela colidiu com outro carro.

Em razão da dinâmica do acidente, ela relatou ser prensada pelos dois veículos vindo a cair da motocicleta.

Ainda de acordo com o registro policial, o condutor que teria provocado o fechamento fugiu antes da chegada do socorro. Apesar disso, a vítima conseguiu anotar a placa do veículo.

A motociclista foi socorrida e encaminhada a um hospital para atendimento médico.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com agravante por omissão de socorro, além de fuga do local do acidente.

Com as informações de registro do veículo, a Polícia Civil deve investigar o caso e identificar o motorista.