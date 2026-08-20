Motociclista bate em caçamba durante fuga da PM e morre em Catanduva

Um homem de 39 anos morreu na noite desta quarta-feira, 19, ao colidir contra uma caçamba durante uma fuga da Polícia Militar, em Catanduva. Ele era suspeito de tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Militar, ele estava conversando com uma mulher e, ao notar a equipe policial, iniciou uma fuga em alta velocidade.

Segundo a polícia, os policiais tentaram uma abordagem, mas o suspeito aumentou a velocidade. Assim, colidiu com a caçamba. O suspeito não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Os policiais militares envolvidos realizaram a preservação do local até a chegada da Polícia Civil e da perícia.

Os policiais apreenderam uma carteira, dois celulares Samsung, dois invólucros plásticos pretos com material que aparentava ser cocaína, cinco invólucros plásticos com substância semelhante e R$ 410 em dinheiro.

A esposa do suspeito retirou a motocicleta envolvida na ocorrência.

O caso foi registrado pela Polícia Civil e será investigado pelas autoridades.