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LESÃO CORPORAL

Motoboy acusa advogado de agressão durante entrega de comida em Rio Preto

Ele afirma que foi atacado com uma faca

por Joseane Teixeira
Publicado em 22/06/2026 às 09:39Atualizado em 22/06/2026 às 09:39
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O caso foi registrado na Central de Flagrantes, em Rio Preto (Joseane Teixeira/Arquivo)
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O caso foi registrado na Central de Flagrantes, em Rio Preto (Joseane Teixeira/Arquivo)
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A Polícia Civil vai instaurar inquérito para investigar as circunstâncias de um suposto ataque a faca praticado por um advogado contra um motoboy durante delivery de comida. O caso aconteceu no sábado, 20, no bairro Vila Dório, em Rio Preto.

De acordo com o entregador de 55 anos, ele foi acionado pela plataforma para realizar uma entrega de pasteis, no entanto, ao chegar no endereço, constatou que o cliente era um advogado de 38 anos, com quem já teve desentendimento anterior, relacionado a uma briga de trânsito.

O motoboy afirma que tentou deixar o local ao perceber que o advogado parecia agressivo, mas a moto falhou e ele acabou agredido pelo advogado, que estaria armado com uma faca. Uma mulher que acompanhava o morador teria participado da agressão.

Consta no boletim de ocorrência que, para se defender, o entregador segurou a lâmina e sofreu ferimentos nas mãos.

Ele diz ainda que uma viatura da Polícia Militar esteve no local, mas a equipe se limitou a revistá-lo, sem conduzir as partes para a delegacia.

O caso foi registrado como lesão corporal, podendo ser alterado para tentativa de homicídio de acordo com o que apontar o laudo pericial de corpo de delito.