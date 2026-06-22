Motoboy acusa advogado de agressão durante entrega de comida em Rio Preto

A Polícia Civil vai instaurar inquérito para investigar as circunstâncias de um suposto ataque a faca praticado por um advogado contra um motoboy durante delivery de comida. O caso aconteceu no sábado, 20, no bairro Vila Dório, em Rio Preto.

De acordo com o entregador de 55 anos, ele foi acionado pela plataforma para realizar uma entrega de pasteis, no entanto, ao chegar no endereço, constatou que o cliente era um advogado de 38 anos, com quem já teve desentendimento anterior, relacionado a uma briga de trânsito.

O motoboy afirma que tentou deixar o local ao perceber que o advogado parecia agressivo, mas a moto falhou e ele acabou agredido pelo advogado, que estaria armado com uma faca. Uma mulher que acompanhava o morador teria participado da agressão.

Consta no boletim de ocorrência que, para se defender, o entregador segurou a lâmina e sofreu ferimentos nas mãos.

Ele diz ainda que uma viatura da Polícia Militar esteve no local, mas a equipe se limitou a revistá-lo, sem conduzir as partes para a delegacia.

O caso foi registrado como lesão corporal, podendo ser alterado para tentativa de homicídio de acordo com o que apontar o laudo pericial de corpo de delito.