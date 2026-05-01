Morre em Rio Preto o funcionário público e fotógrafo Márcio Nakamoto

Morreu nesta quinta-feira, 30, o funcionário público da Emcop e fotógrafo Márcio Harúo Nakamoto Ribeiro, aos 57 anos, em decorrência de ferimentos sofridos após um acidente de trânsito ocorrido em 3 de abril deste ano. Ele estava internado no Austa Hospital em tratamento e faleceu por volta das 19h.

De acordo com a irmã, Denise Nakamoto Ribeiro, o acidente aconteceu enquanto ele estava em viagem de passeio, próximo a Potirendaba. “Foi um acidente no dia 3, na Sexta-Feira Santa. Ele ficou hospitalizado desde então e ontem, por volta das 19h, ele faleceu”, afirmou.

Por se tratar de ocorrência com morte acidental, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), sendo na tarde desta sexta-feira, 1º.

Márcio tinha 57 anos, era casado com Claudiane e trabalhava como servidor público na Prefeitura de Rio Preto. Apesar de ser bastante conhecido entre fotógrafos da cidade, a atividade era um hobby. “Na verdade, a fotografia era um hobby, mas muita gente admirava o trabalho dele”, relatou a irmã.

Segundo Denise, Márcio era uma pessoa querida entre familiares e amigos. “Ele era muito carinhoso, amigo de todos”, disse.

O fotógrafo Toninho Cury lamentou a morte de Márcio, muito querido entre os amantes da fotografia.

"O Márcio era uma pessoa muito querida entre nós, fotógrafos de Rio Preto, pelo seu jeito simpático de se relacionar com todos à sua volta. Tinha um olhar diferenciado para a imagem. Lamento sua partida", diz Toninho.

O velório será neste sábado, 2, das 9h às 17h, no cemitério Jardim da Paz, em Rio Preto.