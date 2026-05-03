Morre homem baleado em discussão por futebol, em Rio Preto

Foi sepultado neste sábado, 2, no cemitério São João Batista, em Rio Preto, o corpo do torcedor corintiano Marcos Roberto Olivero da Silva, de 39 anos, que foi baleado na cabeça na noite de 15 de abril, durante uma discussão por futebol.

Segundo informações prestadas por familiares à Guarda Civil Municipal, o caso aconteceu em um bar da rua 19 do bairro Solo Sagrado.

Mesmo gravemente ferido, Marquinho, como era conhecido, chegou andando na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, onde foi imediatamente atendido e, após estabilizado, transferido para o Hospital de Base.

Na ocasião, uma equipe da GCM foi até a rua indicada e afirmou não ter localizado o bar.

O homem permaneceu internado por 15 dias, até o óbito ser confirmado às 21h35 do dia 30 de abril.

Nas redes sociais, o perfil da torcida Gaviões Rio Preto prestou homenagens ao torcedor.

"Neste momento de dor para os familiares e amigos é difícil dizer algo que amenize o sofrimento, mas acreditamos que toda forma de apoio e qualquer palavra de conforto é bem-vinda. Por esse motivo, viemos deixar nossos sinceros sentimentos e apoio aos familiares, mas também prestar esta singela homenagem ao guerreiro que nos deixou. Esteja em um bom lugar 'Marquinho'! Vou bater asas, voar para o infinito, Num voo bonito, feito um gavião!", publicou.

Não há informações sobre a prisão do autor do crime.