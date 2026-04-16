Morre Flávio Augusto Teixeira, dono do Colégio Universitário, de Rio Preto

Morreu nesta quarta-feira, 15, aos 77 anos, o empresário Flávio Augusto Teixeira, proprietário do tradicional Colégio Universitário, que encerrou suas atividades no ano passado, após 41 anos de atividades.

Ele teria sofrido um infarto.

A notícia do falecimento de Flávio entristeceu amigos e ex-alunos como o professor João Paulo Vani, cuja trajetória profissional foi construída com o apoio do empresário.

"Ele e sua esposa Neusa (in memoriam) me ofereceram uma bolsa de estudos no ensino fundamental, o que foi determinante para o profissional que sou hoje. Durante a universidade, eles também abriram as portas do colégio para que eu realizasse pesquisa de iniciação científica. Flávio e Neusa transformaram muitas vidas", diz.

"Flávio Augusto Teixeira, o tio Flávio, foi mais do que um educador e empreendedor. Foi um formador de vidas. Professor de Química, autor, diretor do Esquema Universitário por longos anos, dedicou sua trajetória a ensinar, orientar e abrir caminhos para gerações de jovens", escreveu o corretor de imóveis Carlos Alexandre.

Segundo ele, na Ordem DeMolay, Flávio atuou como presidente do Conselho Consultivo. "Foi referência de valores, caráter e compromisso com a formação cidadã de dezenas de jovens. Muitos dos que hoje trilham seus caminhos carregam um pouco do que aprenderam com ele", completa.

O empresário deixa os filhos Daniele e Gustavo.

A cerimônia de despedida está sendo realizada na Capelas Prever, em Rio Preto. Às 15h, o corpo segue para o Crematório Parque Jardim da Paz.