Morre caminhoneiro envolvido em colisão entre caminhões em Jales

Morreu neste sábado, 30, no Hospital de Base de Rio Preto, o caminhoneiro Celso Luiz Pereira, de 61 anos, que foi internado no dia 25 de fevereiro após se envolver em um grave acidente na rodovia Euclides da Cunha, em Jales.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, por volta das 5h da manhã, ele dirigia uma carreta com placas de Urânia / SP quando, no km 590, bateu na traseira de outra carreta que trafegava no mesmo sentido.

Com o impacto, a cabine (cavalo) pegou fogo. Inicialmente, Celso foi socorrido em estado grave para a Santa Casa de Jales. Em razão da necessidade de suporte avançado, ele foi transferido para o HB de Rio Preto, onde permaneceu internado por três meses.

As circunstâncias do acidente são investigadas pela Polícia Civil de Jales.

Não há informações sobre o velório da vítima.