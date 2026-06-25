Morre Black, produtor cultural e militante negro de Rio Preto

Morreu aos 62 anos, na madrugada desta quinta-feira, 25, o produtor cultural e militante do movimento negro Francisco Carlos Teixeira de Souza. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base de Rio Preto. Black, como era conhecido, tinha câncer nos ossos, decorrente de metástase de um tumor na próstata, e sofreu uma infecção generalizada, que levou ao agravamento do quadro.

Natural da cidade de São Paulo, Black se mudou ainda na infância para Rio Preto, onde construiu sua trajetória profissional e pessoal. Deixa a esposa, Maria Helena dos Santos, e dois filhos, Ícaro Santos Souza (que é ator e conhecido como Icaro Negroni) e Gabriela Santos Souza, administradora.

Reconhecido pela atuação cultural, trabalhou por 11 anos como iluminador do Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto. Também foi produtor e agente cultural, participando da produção de diversos artistas e eventos. Posteriormente, passou a atuar na área pública, com envolvimento em ações culturais e políticas no município.

Ele também teve destaque como militante do movimento negro, especialmente a partir dos anos 2000, embora já atuasse na causa anteriormente.

Segundo o filho, Ícaro, o pai sempre teve uma postura firme na defesa da identidade negra. “Ele se posicionava em um período em que o preconceito era muito mais velado. Era alguém que reafirmava a identidade negra o tempo todo”, disse.

Durante a carreira, ganhou o apelido “Black”, dado pela atriz Fernanda Montenegro, enquanto trabalhava na iluminação de um espetáculo no Teatro Municipal. O nome faz referência ao termo técnico “blackout”.

“Esse apelido veio do momento da iluminação, do blackout do espetáculo. Não foi só pela questão racial, mas pelo trabalho que ele fazia com a luz”, explicou o filho.

Para a família, o legado deixado é de luta, coragem e dedicação. “Ele foi uma das pessoas mais incríveis que eu conheci, leal, forte, um exemplo. Nunca recuou diante das dificuldades”, afirmou Ícaro.

O velório acontece até as 17h, desta quinta-feira, na Capelas Prever, em Rio Preto. O sepultamento será no cemitério Jardim da Paz.