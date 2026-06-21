Moradora de Rio Preto tem risco de necrose na mão após picada de aranha

Atualização: 14:30 de domingo, 21

Uma mulher de 36 anos, moradora de Rio Preto, foi internada no Hospital de Base na manhã deste domingo, 21, após ser picada na mão por uma aranha. Ela aguarda o soro antiaracnídico há cinco horas na unidade, que é referência para toda a região.

"Fui pra UPA, e de lá foi recomendado o uso do soro, o antídoto pra aracnídeo. E aí chegando aqui, nada do soro. Quando eu cheguei, não tava nem metade desse inchaço, que começou a tomar conta do braço", lamenta.

O acidente aconteceu no sábado, 20, enquanto a vítima manipulava terra com argila em casa, no bairro Jardim Nazareth.

Ao Diário, a mulher contou que começou a sentir sintomas por volta do meio dia, como uma dor pulsante.

Durante a noite, a mão começou a inchar e, por volta das 2h da madrugada, ela buscou atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento Jaguaré.

Após avaliação, a equipe médica decidiu transferir a paciente para o Hospital de Base, onde ela deu entrada às 7h.

Imagens compartilhadas pela mulher mostram a mão direita inchada e com bolhas.

Por meio da assessoria de imprensa do Hospital de Base, a reportagem questionou se o soro está em falta ou a razão pela qual ainda não foi administrado.

O Hospital de Base informou às 14h30 que a paciente foi prontamente atendida pela equipe multidisciplinar assim que deu entrada na emergência e foram realizados procedimentos, exames para avaliação criteriosa e ministrada medicação adequada, inclusive soro anti aracnídeo. "Importante esclarecer que todas as ações foram adotadas com responsabilidade, visando sempre o bem-estar e a segurança da paciente".

Ao Diário, a paciente informou ter recebido o soro por volta das 13h30, após publicação da reportagem.