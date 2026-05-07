MORTE ACIDENTAL
Morador da região de Rio Preto morre após cair de cavalo
Em outro caso, homem morreu após ser atropelado por trator
por Joseane Teixeira
Publicado há 2 horasAtualizado há 2 horas
Um homem de 58 anos morreu nesta quarta-feira, 6, no Hospital de Base de Rio Preto, após sofrer ferimentos decorrentes da queda de um cavalo.
O acidente aconteceu no dia 26 de março, em uma fazenda do município de Dirce Reis.
José Miguel Lisboa foi submetido a diversas cirurgias, mas após 40 dias internado, não resistiu.
Também nesta quarta-feira, 6, morreu o trabalhador rural Juceli Jesus Silva, de 51 anos, que estava internado no HB desde o dia 10 de abril após ser atropelado por um trator em Tanabi.
Socorrido por amigos em estado gravíssimo, ele morreu em virtude de traumatismo craniano.