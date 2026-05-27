Morador de Rio Preto desaparece após passeio de jet ski em Ilhabela

O morador de Rio Preto Dheorge Pereira Bernardino, de 28 anos, está desaparecido desde domingo, 24, após um passeio no mar em Ilhabela, Litoral paulista. Ele saiu de jet ski acompanhado de Bruna Damaris Sant’anna da Silva, que foi resgatada na terça-feira, 26, mas por enquanto não há pistas do paradeiro do rapaz, que é nascido no Ceará.

Segundo informações de amigos, Dheorge saiu de Rio Preto na última semana, acompanhado de colegas, com a intenção de passar um final de semana em Ilhabela. Durante as comemorações, os dois saíram em passeio de jet ski, mas não teriam avisado.

Quando perceberam o sumiço dos dois, os amigos foram acionados a Marinha e o Corpo de Bombeiros, mas iniciaram as buscas. O jet ski foi encontrado a

20 km de distância do local em que os dois tinham partido. Bruna foi encontrada por pescadores e enviada para um hospital. As buscas por Dheorge continuam nesta quarta-feira, mas até o fechamento deste texto não tinham sido encontradas informações sobre seu paradeiro.

Encontro

Um vídeo do Grupamento de Bombeiros Marítimo mostra o momento em que Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos, é resgatada após ser encontrada por pescadores, retirada do mar e levada para uma ambulância. Bruna ficou cerca de 40 horas desaparecida no mar, entre a tarde de domingo, 24, e a manhã desta terça-feira, 26.

A moto aquática foi encontrada na manhã de segunda-feira, 25, pela Marinha. Na manhã desta terça, Bruna foi localizada por pescadores próxima ao litoral paulista. Segundo a prefeitura de Ilhabela, Bruna está no Hospital Municipal Governador Mário Covas Júnior, na cidade, onde deu entrada estável e respirando bem.

De acordo com a postagem do município nas redes sociais, a jovem não apresenta sinais clínicos de risco iminente de vida e permanece em avaliação médica, aguardando a conclusão dos exames iniciais e recebendo os cuidados necessários.

Beatriz Luz, companheira de Bruna, afirmou que ela nunca tinha andado numa moto aquática antes do último domingo. Beatriz relatou o estado emocional da família após o resgate. "Tá todo mundo aliviado. A mãe, o pai dela, o irmão, todo mundo estava muito preocupado. É momento de agradecer a Deus", afirmou.

Outro caso

Esse é o segundo caso de desaparecimento no Litoral paulista envolvendo moradores da região de Rio Preto em menos de 20 dias.

No dia 14 de maio, o corpo do estudante universitário Bruno Barreto Ostu, de 21 anos, foi encontrado na Praia de Guaecá, em São Sebastião, pelo Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar). O jovem estava desaparecido desde o dia 11, quando tentou salvar uma amiga. A jovem conseguiu nadar até ser socorrida por um pescador, a cinco quilômetros do local do acidente. Bruno, no entanto, desapareceu nas fortes ondas.