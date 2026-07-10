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ESTELIONATO

Morador de Rio Preto cai em golpe do cashback e perde R$ 1,5 mil

Para supostamente liberar o benefício, o golpista enviou um link por WhatsApp e orientou o acesso

por Da Redação
Publicado em 10/07/2026 às 09:55Atualizado em 10/07/2026 às 09:55
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Polícia Civil (Secretaria de Segurança Pública)
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Um soldador de 61 anos foi vítima de um golpe de estelionato eletrônico e perdeu R$ 1,5 mil após ser enganado por um falso atendente bancário.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma ligação de um homem que se passou por representante de instituição financeira e informou que havia um valor de “cashback” disponível no cartão.

Para supostamente liberar o benefício, o golpista enviou um link por WhatsApp e orientou o acesso. Acreditando se tratar de procedimento legítimo, a vítima seguiu as instruções.

Logo depois, percebeu que valores haviam sido retirados de sua conta sem autorização. O prejuízo total foi de R$ 1,5 mil, sendo R$ 1,3 mil em transferência bancária e outros R$ 200 por meio de transações via Pix.

O caso foi registrado como estelionato e encaminhado ao 4º Distrito Policial, que vai investigar a autoria e as circunstâncias do crime.