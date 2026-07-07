Morador acusa prefeito de Mesópolis de agressão

O prefeito Alex Pimentel, de Mesópolis, cidade da região de Jales, é acusado de agredir um morador na noite de segunda-feira, 6. A vítima registrou boletim de ocorrência por lesão corporal e ameaça.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima informou que, ao tentar entrar em uma academia para treinar com seu personal trainer, foi impedida pelo prefeito. Ao questionar o motivo da proibição, iniciou-se uma discussão entre os dois. Segundo o relato, Alex Pimentel teria desferido socos e aplicado uma rasteira na vítima. Em seguida, as agressões teriam continuado com chutes na cabeça e nas costelas, com participação de outro homem que seria irmão do prefeito.

Em entrevista ao Diário, a vítima afirmou que o desentendimento teria começado meses atrás. “Ele disse que eu tinha relacionamento com a mulher dele, mas isso é mentira”, declarou.

Ainda segundo a vítima, um terceiro homem presente teria feito ameaças, proferindo frases como "tinha que apanhar mais", "tinha que morrer" e "levar um tiro na cabeça".

A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento de Jales, onde recebeu atendimento médico.

A Polícia Civil emitiu requisição de exame de corpo de delito. A vítima foi orientada sobre o prazo legal para representação criminal. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Versão do prefeito

Procurado pela reportagem, o prefeito de Mesópolis confirmou que houve confusão, mas negou intenção de agressão e afirmou que tentou impedir a entrada do homem na academia, da qual é sócio.

“Eu montei a academia e falei que não queria que esse rapaz frequentasse. Quando ele chegou, pedi para não entrar”, afirmou.

Segundo ele, a situação evoluiu para empurrões. “Ele insistiu que ia entrar. Começou aquele empurra-empurra e deu problema. Foi uma confusão, não sou de briga, não gosto disso”, disse.

O prefeito confirmou que o desentendimento tem origem em questões pessoais. “Houve problema pessoal entre nós, relacionado à minha esposa”, declarou.

Ele afirmou ainda que também passou por atendimento após o episódio. “Estou fazendo exame de corpo de delito”, disse.