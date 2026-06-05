Missa lotada marca o retorno das celebrações na igreja da Redentora

A missa de Corpus Christi, na tarde desta quinta-feira, 4, marcou a reabertura da Igreja Redentora, em Rio Preto. Foi o retorno dos fiéis ao espaço após cerca de dois anos e meio de obras, iniciadas depois dos danos causados por uma forte tempestade em dezembro de 2023.

"Nossa 1ª Celebração de retorno à igreja! Obrigado a todos pela presença! Sejam bem vindos a nossa casa!," celebrou nas redes sociais a paróquia.

A Paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração, conhecida historicamente como Igreja da Redentora, foi fundada em Rio Preto nos anos 1950. O telhado foi parcialmente danificado após uma tempestade em 17 de dezembro de 2023. O local foi interditado pela Defesa Civil Municipal para realização de celebrações religiosas, enquanto o telhado não fosse consertado.

Durante o período de interdição, as celebrações foram mantidas no salão paroquial, com missas diárias e aos fins de semana. A partir da reabertura, todas as atividades voltam a ocorrer na igreja. No sábado e domingo, as celebrações também serão em ação de graças pela conclusão da reforma.

O custo total da reforma ainda está sendo fechado, mas já ultrapassa o valor inicialmente previsto, de cerca de R$ 1,5 milhão, devido a intervenções não planejadas. Entre as principais melhorias, estão a troca quase completa do piso da nave e do altar, além da substituição do telhado e da estrutura de sustentação. Os arcos de madeira, considerados históricos, foram preservados e passaram por restauração, com tratamento contra cupins e substituição de partes deterioradas.

A igreja também recebeu novo sistema de iluminação, melhorias no som e na rede elétrica, além da modernização do ar-condicionado. O altar ganhará revestimento em mármore. Como medida de sustentabilidade, foi instalada uma usina fotovoltaica no salão paroquial.