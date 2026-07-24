Missa dos motociclistas celebra 50 anos de união
Grupo organizador do encontro deste domingo às 9h em Rio Preto reafirma o objetivo inicial de homenagear colegas que perderam a vida e, ao mesmo tempo, reforçar a importância da prudência e da convivência sadia entre quem utiliza a moto como meio de transporte ou lazer
por Redação
Publicado em 24/07/2026 às 20:16Atualizado em 24/07/2026 às 20:23
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