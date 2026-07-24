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Missa dos motociclistas celebra 50 anos de união

Grupo organizador do encontro deste domingo às 9h em Rio Preto reafirma o objetivo inicial de homenagear colegas que perderam a vida e, ao mesmo tempo, reforçar a importância da prudência e da convivência sadia entre quem utiliza a moto como meio de transporte ou lazer

por Redação
Publicado em 24/07/2026 às 20:16Atualizado em 24/07/2026 às 20:23
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Antonio Molina Moreno é o maior entusiasta do encontro dos motociclistas desde 1976, quando tudo começou; nas imagens, a pose tradicional nas escadari (Arquivo/Antonio Molina e Ivo Pirani)
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Antonio Molina Moreno é o maior entusiasta do encontro dos motociclistas desde 1976, quando tudo começou; nas imagens, a pose tradicional nas escadari (Arquivo/Antonio Molina e Ivo Pirani)
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A tradicional Missa dos Motociclistas de Rio Preto chega à marca de 50 anos de história neste domingo, 26, consolidada como um dos mais antigos e simbólicos encontros de fé sobre duas rodas do Brasil. A celebração será realizada na Igreja Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento de Monte Serrat, na Vila Maceno, reunindo motociclistas, familiares

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