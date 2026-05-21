Mirassol recebe neste sábado, 23, o projeto Mulheres na Praça

Neste sábado, dia 23, a partir das 9h, a Praça Dr. Anísio José Moreira, em Mirassol, receberá o Mulheres na Praça, uma ação gratuita que reunirá serviços, atendimentos, orientações e atividades culturais voltadas às mulheres e suas famílias.

A iniciativa é realizada pelo Projeto Aurora, integrado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), OAB São José do Rio Preto, Instituto Roka, Grupo Mulheres do Brasil – Núcleo Rio Preto, Projeto MAN e também com a Prefeitura de Mirassol, responsável pela realização conjunta e pelo apoio logístico e estrutural do evento.

Com o slogan “Juntas fortalecemos nosso futuro”, o evento busca aproximar a população de serviços essenciais, promovendo acolhimento, informação, acesso a direitos, prevenção e fortalecimento comunitário.

Durante toda a manhã, a população terá acesso gratuito a atendimentos nas áreas: Jurídica, Social, Saúde e Cultural. Entre as instituições e entidades participantes estão: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, OAB Mirassol, Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Caixa Econômica Federal, Procuradoria da Mulher, Polícia Militar, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, INSS, Banco do Povo Paulista, UNIP, UNIVESP, Florescer, CADIMI, SEBRAE Aqui Mirassol, SENAC, Força da Mulher, Grupo Laços Comunidade, Secretárias do Município, entre outros parceiros da rede pública, iniciativa privada, coletivos e sociedade civil.

O evento encerra às 13h.

Cultura

Além dos atendimentos e orientações, o Mulheres na Praça também contará com uma programação cultural pensada para transformar a praça em um espaço de convivência, pertencimento e celebração da comunidade.

Entre as atrações confirmadas estão: Meninas do Rap – Instituto Universos CADIMI Banda, Pandeirada – Grupo Flor de Sal, Banda Municipal Juvenal Noronha de Mirassol, Nação Valquírias.

A programação também contará com atividades para crianças, apresentações artísticas, música, cultura popular e artesanato.

“O Mulheres na Praça é sobre rede, cuidado e transformação social. A gente acredita que acesso à informação e aos direitos também passa pela ocupação dos espaços públicos com cultura, afeto e pertencimento”, destaca a organização do Projeto Aurora.