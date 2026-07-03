Ministério da Saúde 'estaciona' carreta de exames em Rio Preto

Será inaugurada nesta sexta-feira, no Centro Regional de Eventos, a Unidade Móvel Saúde da Mulher do Ministério da Saúde em parceria com a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSUS).

A Unidade permanecerá no local por dias, com oferta de exames de ultrassom de mama e transvaginal para pacientes do SUS de Rio Preto e dos municípios de Ipiguá, Onda Verde e Mirassolândia, contribuindo para a redução da fila de espera por exames especializados.

A cerimônia será às 15h com presença confirmada do representante do Ministério da Saúde, Rafael Bruxellas Parra, diretor do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde/DENASUS/MS, do prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Cândido, e demais prefeitos das cidades participantes.

A triagem e o agendamento de exames são realizados pelas Secretarias Municipais de Saúde.