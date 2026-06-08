Ministério da Saúde decide suspender preventivamente vacina contra a dengue do Butantan

O Ministério da Saúde suspendeu preventivamente o uso da vacina do Butantan contra a dengue após registro de reações adversas que estão associadas temporalmente à aplicação do imunizante. A pasta recomendou que unidades que aplicaram a vacina nas últimas três semanas façam um acompanhamento de pessoas vacinadas para identificar se houve reações nesse grupo.

Em Rio Preto, segundo a Secretaria de Saúde, foram aplicadas 1.096 doses do imunizante. Durante a fase de testes, a cidade foi uma das que receberam o estudo.

Segundo dados apresentados pelo Ministério da Saúde, foram 42 reações apresentadas entre as 500 mil pessoas que receberam a vacina no País. Nesse universo, três pessoas tiveram reações graves (dessas três, duas morreram). O Ministério da Saúde disse que ainda não pode confirmar se os casos graves são consequência do uso da vacina ou não.

Nos três casos graves, os pacientes registraram sintomas de dengue grave num espaço de até três semanas depois da vacina.

Nos dois casos de óbito, uma mulher de 48 anos teve comprometimento neurológico após manifestar os sintomas 19 dias após a vacinação. Na outra situação, um homem de 58 anos teve quadro febril cinco dias após tomar a vacina, com rápida evolução para sintomas de dengue grave, com choque refratário.

Nos últimos 21 dias, tanto pessoas individualmente quanto a unidade básica de saúde, tiveram acompanhamento especial para identificar se pessoas que tomaram a vacina acabaram desencadeando sinais de alerta ou reação adversa.

“Os 42 casos significam oito casos para cada 100 mil doses aplicadas. É um sinal de alerta que recomenda a descontinuidade até que se possa realizar todas as investigações necessárias para ver reação de causalidade, fatores relacionados dentro de 500 mil doses aplicadas”, disse o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Padilha afirmou que nenhum desses casos registrados foi detectado nos estudos clínicos da vacina, que foi feito com 11 mil pessoas. “Foram eventos inesperados que não foram observados em todos os estudos clínicos observados”, disse.

Padilha recomenda que as vacinas continuem armazenadas. O Ministério da Saúde também informou que a vacina do Butantan tem eficácia total de 65%. Foram 16 estudos clínicos realizados nos Estados Unidos, com ensaios clínicos que acompanharam os participantes por até cinco anos.

As vítimas não foram identificadas, nem os municípios específicos de cada morte. De acordo com o ministro, os dados mostram eficácia do imunizante, com redução de 90% nos óbitos em comparação a um mesmo período analisado (janeiro a maio) de 2024. “Quem tomou a vacina, os dados mostram que protege contra os quatro tipos de dengue. É preciso reforçar isso para as pessoas”, disse Padilha.

Ministério da Saúde, Anvisa e Instituto Butantã devem aprofundar a investigação dos casos, checando se as 42 pessoas tinham algum fator de risco. Também serão investigadas cadeias de logística e as aplicações.

Saúde de Rio Preto

A Secretaria Municipal de Saúde informou em nota que segue a recomendação do Ministério da Saúde, da Anvisa e do Instituto Butantan para suspender temporariamente "a vacinação contra a dengue com a vacina do Butantan, utilizada em profissionais de saúde e pessoas de 59 anos".

A vacinação de adolescentes com a Qdenga segue normalmente.

Veja a nota na íntegra:

"A Secretaria Municipal de Saúde informa que, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde, da Anvisa e do Instituto Butantan, suspenderá temporariamente a vacinação contra a dengue com a vacina do Butantan, utilizada em profissionais de saúde e pessoas de 59 anos.

No município, foram aplicadas até o momento 1.096 doses.

A vacinação contra a dengue para adolescentes de 10 a 14 anos com a vacina Qdenga segue normalmente nas unidades de saúde.

A Secretaria de Saúde aguarda novas orientações dos órgãos responsáveis".