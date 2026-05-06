Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Rio Preto
Rapaz de 17 anos tentou fugir da polícia quando notou a aproximação dos agentes, mas foi abordado e encaminhado à Central de Flagrantes
Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar por tráfico de drogas no Jardim Santo Antônio, Zona Norte de Rio Preto, na tarde de terça-feira, 5.
De acordo com o boletim de ocorrência, a abordagem do menor foi feita durante um patrulhamento preventivo em um ponto do bairro conhecido como ponto de venda de entorpecentes.
Com a aproximação da viatura, o adolescente tentou fugir e foi acompanhado por alguns quarteirões até ser parado pela PM. Com o menor de idade, foram encontradas 22 porções de maconha. Questionado pelos agentes, o suspeito afirmou estar praticando o tráfico na região há cerca de cinco meses, conseguindo cerca de R$ 400 por dia.
O menor de idade foi encaminhado à Central de Flagrantes, acompanhado de uma responsável legal.