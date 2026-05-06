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TRÁFICO

Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Rio Preto

Rapaz de 17 anos tentou fugir da polícia quando notou a aproximação dos agentes, mas foi abordado e encaminhado à Central de Flagrantes

por Maria Fernanda Rufino
Publicado há 2 horasAtualizado há 1 hora
Central de Flagrantes de Rio Preto (Joseane Teixeira (arquivo))
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Central de Flagrantes de Rio Preto (Joseane Teixeira (arquivo))
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Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar por tráfico de drogas no Jardim Santo Antônio, Zona Norte de Rio Preto, na tarde de terça-feira, 5.

De acordo com o boletim de ocorrência, a abordagem do menor foi feita durante um patrulhamento preventivo em um ponto do bairro conhecido como ponto de venda de entorpecentes.

Com a aproximação da viatura, o adolescente tentou fugir e foi acompanhado por alguns quarteirões até ser parado pela PM. Com o menor de idade, foram encontradas 22 porções de maconha. Questionado pelos agentes, o suspeito afirmou estar praticando o tráfico na região há cerca de cinco meses, conseguindo cerca de R$ 400 por dia.

O menor de idade foi encaminhado à Central de Flagrantes, acompanhado de uma responsável legal.