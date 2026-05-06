Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Rio Preto

Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar por tráfico de drogas no Jardim Santo Antônio, Zona Norte de Rio Preto, na tarde de terça-feira, 5.

De acordo com o boletim de ocorrência, a abordagem do menor foi feita durante um patrulhamento preventivo em um ponto do bairro conhecido como ponto de venda de entorpecentes.

Com a aproximação da viatura, o adolescente tentou fugir e foi acompanhado por alguns quarteirões até ser parado pela PM. Com o menor de idade, foram encontradas 22 porções de maconha. Questionado pelos agentes, o suspeito afirmou estar praticando o tráfico na região há cerca de cinco meses, conseguindo cerca de R$ 400 por dia.

O menor de idade foi encaminhado à Central de Flagrantes, acompanhado de uma responsável legal.