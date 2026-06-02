Médico cai em golpe e perde R$ 88,9 mil em Rio Preto

Um médico de Rio Preto, de 63 anos, perdeu R$ 88,9 mil no golpe do falso gerente bancário. O caso foi registrado como estelionato e será investigado pela Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, na sexta-feira, 29, um mulher entrou em contato com a vítima pelo WhatsApp, dizendo ser gerente de uma agência bancária. Ela afirmou que identificou movimentações atípicas na conta do médico e precisava de ajuda dele para cancelar as ações.

O homem afirma que o número de telefone aparentava ser confiável e trazia a foto da gerente. Acreditando estar falando realmente com a gerente, o médico foi orientado a gerar códigos de segurança e repassar à golpista. Após isso, a conta foi bloqueada.

Em consulta ao extrato bancário, o homem notou prejuízo de R$ 88,9 mil. O médico passou as informações sobre o contato para a polícia e o caso será investigado.