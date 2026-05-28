Marinha emite alerta em buscas por morador de Rio Preto desaparecido em Ilhabela

A Marinha encontrou nesta quarta-feira, 27, um colete salva-vidas em alto-mar durante as buscas por Dheorge Pereira Bernardino, 28 anos, que está desaparecido desde o último domingo, 24, em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. O morador de Rio Preto estava com Bruna Damaris Sant’anna da Silva, 26, que foi resgatada viva.

O equipamento foi encontrado durante a operação conduzida pelo Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), que mantém as buscas concentradas na região entre Ilhabela e o continente.

Segundo a corporação, ainda não há confirmação oficial de que o equipamento seja do homem desaparecido ou se é do mesmo modelo usado pela mulher. Mesmo assim, o encontro passou a integrar os elementos analisados pelas equipes para entender o deslocamento ocorrido após o desaparecimento do casal.

A Marinha do Brasil emitiu um alerta para embarcações que navegam na região de Ilhabela, para redobrar a atenção quanto ao possível encontro de náufragos na superfície do mar.

O delegado Caio Nunes de Miranda apura se o jet ski em que estavam teve pane e afundou. Ele diz que os dois ficaram à deriva e que testemunhas e integrantes do grupo de amigos serão ouvidos.

A Prefeitura de Ilhabela diz que Bruna tem evolução favorável, está consciente e sem aparelhos, mas sem alta prevista.