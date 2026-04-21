Gestada em barriga solidária, Marina chega para transformar a vida de pais em Rio Preto

Dar banho, alimentar, por para arrotar, fazer dormir. Quanto tempo se leva para descobrir a medida certa entre coragem e sensibilidade quando nasce um filho? Para o juiz Marcel Marques e o procurador João Paulo Lefundes, a partir do momento que pegaram Marina pela primeira vez, no dia 26 de março. Há quase um mês, o casal viu se materializar um sonho que foi pensado em cada detalhe – do aceite de uma grande amiga para barriga solidária à oportunidade de viver uma das experiências humanas mais profundas – ser testemunha do desenvolvimento de um filho.

Por meio da barriga de Talita Miranda, Marina nasceu no Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto após três horas de trabalho de parto natural, humanizado e respeitoso. Com 50cm, 3.190 kg e em excelentes condições clínicas, ela foi entregue diretamente aos braços do pai, Marcel.

A fotógrafa de parto Aline Francesco eternizou a lágrima da mais alta expressão de amor.

“É uma experiência única poder presenciar o nascimento da Marina, ver aquele serzinho tão desejado, e que acompanhamos seu desenvolvimento desde o início, colocá-la no colo, ouvir o chorinho, e saber que tudo ocorreu da maneira que sempre imaginamos e sonhamos, é inexplicável”, afirma Marcel.

BARRIGA SOLIDÁRIA

Regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina, a barriga solidária confere caráter altruísta à mulher que concorda em ceder o útero para desenvolver uma vida gerada por meio de fertilização in vitro. A decisão não visa qualquer interesse, senão o de ser um elo entre o bebê e o casal, sendo autorizada em casos de mulheres com problemas de infertilidade ou casais homoafetivos que desejam ter filhos biológicos. Juntos há 12 anos, João Paulo e Marcel contam que ter filhos sempre esteve nos planos do casal.

“Assim que Marina deslizou para fora de mim, amparei ela com minhas próprias mãos (e a ajuda da médica), a deitei entre minhas coxas para agradecer baixinho pelo tempo que passamos juntas, fiz um carinho em seu rosto, cortei o cordão umbilical – física e metaforicamente, e assim me senti pronta para entregá-la no colo dos seus pais, que aguardavam emocionados”, lembra Talita.

A gestação de uma nova vida, pensada da concepção ao pós-parto, inclui a alimentação exclusiva por leite materno, pelo menos até os seis meses.

“Adquirimos um excelente equipamento para facilitar a extração do leite e toda a estrutura para armazenamento. A pediatra e eu explicamos detalhes do manejo e oferta do leite humano. Minha produção tem sido farta, em poucos minutos, extraio grandes quantidades de leite sem esforço”, conta Talita.

SUPORTE

Para vivenciar com leveza cada etapa desse novo momento da família, Marcel e João Paulo contaram não apenas com o suporte dos avós de Marina, como também com uma consultora materna, que acompanhou os primeiros dias da pequena em casa, orientando sobre cuidados básicos, rotina e até o desafio que todo pai de primeira viagem teme: a interpretação de cada chorinho.

“O mais desafiador é o estabelecimento dessa nova rotina, conciliando nossas atividades aos cuidados da Marina, bem como já nos preparando para o retorno ao trabalho após a licença paternidade de ambos. Descobrir que somos capazes de cuidar de um bebê: de dar banho, alimentar, por para arrotar, para dormir, todas essas tarefas que até então nunca fizemos, tem sido maravilhoso”, afirma João Paulo.

Ele conta que Tião, o mascote do casal, era o mais ansioso com a chegada da Marina. “Desde antes o nascimento dela, o quartinho da Marina já se tornou o lugar favorito dele. Quando chegamos em casa ele logo a conheceu e desde então virou seu guardião”, celebra.

MISSÃO CUMPRIDA

Já Talita afirma que ser barriga solidária foi uma experiência enriquecedora. “Viveria de novo muitas vezes, se houvesse garantia de ser tudo como foi. Mas, não romantizo gestar e parir, existe um limite fisiológico que deve ser respeitado. Encerro esse ciclo com a sensação de missão cumprida com sucesso, e voltei pra casa poucas horas depois do parto. Minha rotina familiar e dos meus filhos não foi impactada, pois recebi apoio logístico, emocional, material do companheiro, da minha mãe e amigas”, finaliza.