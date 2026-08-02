Mariângela Costantini, viúva de José Pascoal Costantini, morre aos 82 anos
Mariângela deixa quatro filhos — Giulia, Matheus, Lívia e Stella — e nove netos; velório será no cemitério Jardim da Paz, em Rio Preto
A família Costantini comunicou na manhã deste domingo, 2, o falecimento de Mariângela de Abreu Costantini, aos 82 anos. Ela era viúva do empresário José Pascoal Costantini.
Mariângela deixa quatro filhos — Giulia, Matheus, Lívia e Stella — e nove netos. Em nota, a família destacou o legado de amor, união e dedicação à família, afirmando que sua trajetória permanecerá na memória de parentes, amigos e de todos que conviveram com ela. A causa da morte não foi revelada pela família.
Os familiares também agradeceram as manifestações de carinho, solidariedade e orações recebidas neste momento de luto.
O velório será às 9 horas, no cemitério Jardim da Paz, em Rio Preto. O sepultamento será no mesmo local, às 16 horas.
Confira a nota na íntegra
"É com profundo pesar que a família Costantini comunica o falecimento de Mariângela de Abreu Costantini.
Viúva do empresário José Pascoal Costantini, mãe de Giulia, Matheus, Lívia e Stella e avó de nove netos, Mariângela deixa um legado de amor, união e dedicação à família, que permanecerá na memória de todos que tiveram o privilégio de sua convivência.
A família agradece as manifestações de carinho, solidariedade e orações neste momento de profunda dor."