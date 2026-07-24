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DIVERSIDADE ETNICA

Marcha das Mulheres Negras deve reunir 500 pessoas em Rio Preto

Ato público vai acontecer na manhã deste sábado, 25, na Praça Rui Barbosa, no Calçadão

por Marco Antonio dos Santos
Publicado em 24/07/2026 às 11:18Atualizado em 24/07/2026 às 11:30
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Marcha da mulheres negras acontece nesse sábado no Calçadão (Colaboração leitor)
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Marcha da mulheres negras acontece nesse sábado no Calçadão (Colaboração leitor)
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A Marcha das Mulheres Negras será realizada neste sábado, 25, e deve reunir mais de 500 participantes na praça Rui Barbosa, em Rio Preto. A programação tem início às 8h, com atividades voltadas à saúde, cultura e mobilização social.

Segundo a organizadora, Denise Maria Ferreira, a estrutura inclui atendimento básico à população. “Teremos uma área médica em parceria com faculdade de medicina Faceres e a Secretaria de Saúde, com aferição de pressão, glicemia, IMC e orientações, especialmente sobre a saúde da população negra”, afirma.

Além dos serviços, o evento contará com atividades culturais e espaços abertos ao público. “Haverá trancistas, maquiagem, espaço para confecção de cartazes e uma área destinada às crianças”, diz.

As intervenções artísticas começam às 9h, com participação de artistas locais. A marcha está prevista para sair às 10h, com percurso por ruas centrais e retorno à praça, onde ocorre o encerramento. “Ao final, teremos uma roda de samba com mulheres que cantam e sambam”, afirma Denise.

A organizadora destaca ainda o simbolismo do local escolhido. “A ocupação da praça Rui Barbosa tem um significado histórico, já que, no passado, pessoas negras não eram bem-vindas ali. Hoje, esse espaço é ocupado por mulheres negras e por todos que lutam contra o preconceito e a intolerância”, diz.

A presidente do Conselho Afro, Claudionora Elis Tobias, afirma que a expectativa para o evento é elevada. “É uma mobilização construída desde dezembro, envolvendo diferentes frentes de organização. Estamos na expectativa mais alta possível”, afirma.

Entre as novidades desta edição está o encerramento com apresentação cultural. “Neste ano, teremos uma roda de samba formada majoritariamente por mulheres negras, valorizando a produção cultural local”, diz.

Segundo Jora, a marcha também tem como objetivo levantar demandas sociais. “Realizamos um trabalho prévio nos territórios para identificar necessidades nas áreas de saúde, educação, empregabilidade, lazer e cultura. Esses dados são encaminhados ao poder público”, afirma.

Ela diz que houve avanços recentes. “As políticas públicas têm avançado, ainda que de forma tímida, a partir dessas articulações”, afirma.