Marcha da mulher negra reúne 300 ativistas no Calçadão

Cerca de 300 pessoas participaram, neste sábado, 25, da Marcha da Mulher Negra em Rio Preto. A mobilização percorreu as ruas do Calçadão. Uma das organizadoras, Denise Maria Ferreira avaliou o encontro como positivo e destacou o engajamento do público. Segundo ela, o evento reforça a importância da conscientização e do fortalecimento do movimento. “Foi maravilhoso. Estou impactada com o quanto as pessoas entenderam a importância deste movimento. Tivemos ações de cuidado com a saúde, participação da faculdade com futuros médicos residentes e também profissionais como trancistas e maquiadoras”, afirmou. Após a marcha, a programação seguiu com atividades culturais, incluindo samba. A organização também prevê novas ações ao longo do ano.