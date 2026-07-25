Marcha da Mulher Negra percorre o Calçadão de Rio Preto

Cerca de 300 pessoas participaram, neste sábado, 25, da Marcha da Mulher Negra em Rio Preto. A mobilização percorreu as ruas do Calçadão da cidade e reuniu representantes de movimentos sociais, profissionais da saúde, estudantes e apoiadores.

Uma das organizadoras, Denise Maria Ferreira, avaliou o encontro como positivo e destacou o engajamento do público. Segundo ela, o evento reforça a importância da conscientização e do fortalecimento do movimento.

“Foi maravilhoso. Estou impactada com o quanto as pessoas entenderam a importância deste movimento. Tivemos ações de cuidado com a saúde, participação da faculdade com futuros médicos residentes e também profissionais como trancistas e maquiadoras”, afirmou.

Após a marcha, a programação seguiu com atividades culturais, incluindo samba. A organização também prevê novas ações ao longo do ano. Entre os destaques, está um evento em novembro, mês da Consciência Negra, com atividades ligadas às tradições de matriz africana.

A presidente do Conselho Afro de Rio Preto, Claudionora Elis, destacou que o ato simboliza a mobilização da sociedade civil e a busca por maior visibilidade das pautas da população negra.

“O balanço é a demonstração de como a sociedade vem se organizando e entendendo que esse tipo de ato chama a atenção do poder público para além dos números”, disse.

Claudionora também apontou a ausência de representantes políticos no evento. Para ela, a baixa participação de autoridades reflete a forma como a população negra ainda é tratada.

“Isso diz muito sobre o modelo de sociedade que vem sendo construído. Se fosse em outra circunstância, essa praça estaria lotada. Mas o poder emana do povo, e nós vamos fazer esse poder reverberar nas ruas”, afirmou.