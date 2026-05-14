Marceneiro tem salão furtado e depredado em Rio Preto

Um salão comercial foi alvo de furto e vandalismo na avenida Mirassolândia, no bairro Eldorado, na Zona Norte de Rio Preto. O prejuízo estimado pelo proprietário pode chegar a R$ 10 mil.

O dono do imóvel relatou que havia retomado o ponto após a saída da inquilina, em fevereiro deste ano. Depois de retirar as placas do antigo comércio e colocar um anúncio de aluguel ou venda, ele retornou cerca de duas semanas depois e encontrou o local invadido.

Segundo o boletim de ocorrência, a fechadura da porta foi arrombada. Do interior, foram furtados cerca de 88 metros de fios e cabos elétricos, além da estrutura de entrada de energia e duas torneiras. O imóvel também foi danificado, com telhas quebradas e parte do forro arrancada.

O caso só foi registrado nesta quarta-feira, 13, após o proprietário enfrentar problemas com a concessionária de energia, que aplicou uma multa por irregularidades no padrão elétrico. De acordo com ele, os danos causados pelos criminosos resultaram no corte do fornecimento.

Ainda segundo o relato, uma vizinha chegou a fotografar o suspeito durante o furto, mas perdeu as imagens após ter o celular roubado em outra ocasião.

O crime foi registrado como furto e será investigado pelo distrito policial responsável pela área.