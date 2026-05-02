Manicure é presa após morder funcionária durante roubo em loja de Rio Preto
Suspeita tentou levar R$ 3,7 mil em mercadorias e agrediu vítima ao ser contida no estacionamento
Uma manicure, de 33 anos, foi presa após cometer um roubo em uma loja, localizada na avenida Bady Bassitt, em Rio Preto, na tarde desta sexta-feira, 1º. O caso ocorreu após a suspeita tentar sair do estabelecimento com carrinhos cheios de produtos sem pagar e agredir uma funcionária durante a abordagem.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi, inicialmente, acionada para atender a um caso de furto, mas acabou caracterizando a ocorrência como roubo devido ao uso de violência. A mulher agiu em conjunto com outra suspeita, que fugiu e não foi localizada.
Segundo o relato dos funcionários da loja, as duas passaram a colocar diversos produtos em dois carrinhos de compras. Enquanto uma delas distraía uma funcionária, a autora deixou o local pelo estacionamento externo sem passar pelos caixas.
A ação foi percebida por funcionárias, que seguiram a suspeita até o estacionamento. No momento da abordagem, a comparsa fugiu, abandonando a autora com os carrinhos.
Ao ser contida, a mulher reagiu com violência e mordeu uma das funcionárias na região do peito, além de fazer ameaças, dizendo que chamaria pessoas armadas. Apesar da agressão, os produtos foram recuperados e permaneceram com a loja.
As mercadorias incluíam alimentos, bebidas, doces, brinquedos, artigos para festa e utensílios domésticos, avaliados em R$ 3.772,11, conforme a vítima.
Ainda segundo a polícia, a suspeita admitiu ter pegado os itens e afirmou que pretendia usá-los em uma festa de aniversário para a filha. Ela foi detida e levada ao plantão policial, onde optou por permanecer em silêncio e solicitar a presença de um advogado.
A ocorrência foi registrada e o caso segue para investigação.