Criminosos roubam caminhoneiro de Rio Preto e levam 630 kg de carne

Um caminhoneiro rio-pretense de 34 anos foi vítima de um assalto na cidade de Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, e 632 kg de carne bovina foram levadas pelos criminosos.

O crime ocorreu na manhã de terça-feira, 9, porém só foi registrado na manhã do dia seguinte na Central de Flagrantes de Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, um veículo branco parou em frente ao caminhão que transportava a carne e dois homens desceram, um deles armado. O suspeito adentrou a cabine e apontou a arma para a vítima, ordenando que dirigisse por mais um quilômetro até uma rua deserta.

No local, um outro veículo se aproximou da parte traseira do caminhão e os criminosos subtraíram oito peças de carne bovina, o equivalente a dois animais.

O sistema de segurança do caminhão foi ativado e o alarme disparado acuou os suspeitos, que fugiram. A vítima permaneceu de cabeça baixa na cabine do caminhão até perceber que os criminosos tinham fugido.