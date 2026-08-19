Mãe diz que agressões em Nova Granada ocorreram após anunciar fim do relacionamento

A mãe das duas crianças agredidas pelo próprio pai em Nova Granada afirmou que o episódio ocorreu depois que ela comunicou ao homem que não queria mais continuar o relacionamento. Após anunciar a separação, ela passou a sofrer ameaças e decidiu gravar as falas do homem para encaminhá-las aos familiares.

“Desde que eu comuniquei, foi quando comecei a sofrer ameaças. Eu tenho os áudios dele, porque, na hora que falei que não queria mais nada com ele, já começou a se alterar e eu comecei a gravar e mandar para a minha família”, afirmou.

Segundo a mulher, o casal já havia enfrentado diversas brigas durante o relacionamento. Ela afirmou, porém, que esta teria sido a primeira vez que as crianças foram agredidas pelo pai.

A mulher também explicou que, em episódios anteriores, chegou a retirar uma medida protetiva. “Quando eu retirei, ele ainda não tinha sido preso nenhuma das vezes. Ele só tinha sido afastado do lar”, explicou.

De acordo com a mulher, episódios anteriores de alteração de comportamento do companheiro geralmente aconteciam quando ele consumia bebida alcoólica.

Após o episódio, ela permanece responsável pelos cuidados dos dois filhos, um menino e uma menina, que ainda estão no Hospital da Criança e Maternidade (. O homem está preso e o caso é investigado pela Polícia Civil.