Mãe devolve na delegacia bichos de pelúcia furtados em máquina de shopping de Rio Preto

Uma mulher procurou a Polícia Civil nesta sexta-feira, 17, para entregar nove ursos de pelúcia após descobrir que os objetos tinham sido retirados de uma máquina de prêmios em um shopping de Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Central de Flagrantes, a mulher havia dado dinheiro a dois menores para que passeassem pelo centro comercial. Ao retornarem para casa com diversos brinquedos, a responsável desconfiou da origem dos itens.

Após tomar conhecimento de imagens relacionadas ao caso, ela constatou que as pelúcias eram de uma máquina instalada no shopping. Diante da situação, entrou em contato com a administração do estabelecimento para providenciar a devolução.

Em seguida, a mulher compareceu espontaneamente à delegacia, onde formalizou a entrega dos objetos. As pelúcias foram apreendidas e lacradas para as providências cabíveis da Polícia Civil.

O caso foi registrado como localização e apreensão de objeto.

Na época em que o vídeo foi divulgado, o Shopping Cidade Norte, por meio de nota, informou que tomou conhecimento do ocorrido envolvendo a utilização inadequada de um equipamento de entretenimento em suas dependências, lamentou o episódio e disse que as medidas cabíveis serão adotadas pela empresa responsável pela operação do brinquedo.