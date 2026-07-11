LUGAR HISTÓRICO

Em plena Ditadura Militar, Dinorath do Valle assumiu a direção da Casa de Cultura de Rio Preto. Transcorria 1968, ano de endurecimento do regime. Com coragem, não se intimidou com a patrulha e colocou ideias e projetos em prática.

A Casa de Cultura se converteu em um lugar importante, ao proporcionar liberdade artística e experimentação. Assim, Dinorath do Valle abriu espaço para desenvolvimento de artistas, grupos e eventos. “Foi a grande arte-educadora e ajudou a consolidar o teatro na cidade”, afirma Pedro Ganga.

Ao lado de Humberto Sinibaldi e Eduardo Vendramini, Dinorath do Valle criou em 1969 o Festival de Teatro de Rio Preto, que originou o Festival Internacional de Teatro (FIT). É criação da escritora também o prêmio São José Risonho, estatueta conferida a todos os espetáculos selecionados que participam do evento.

Dinorath do Valle liberava o acesso à de Casa de Cultura em horários e períodos poucos usuais. “Tive o privilégio de desfrutar de noites, madrugadas e finais de semana, porque a gente trabalhava o dia todo. A única solução, para que pudesse atuar nas montagens, era ensaiar depois das 11 da noite e aos sábados e domingos.” diz Ganga.

A Casa de Cultura não se restringia a teatro. Havia lugar para diversas linguagens e manifestações, em campos como dança, música, literatura, artes plásticas, mantendo, inclusive, um ateliê, coletivo, que revelou grandes artistas não só para a cidade, mas para o país, como J. C. Serrone, hoje um dos maiores cenógrafos do Brasil, Jocelino Soares, Jaime de Souza Filho, entre outros. Por muitos anos, Hudson Buck produziu lá. “A Dinorath do Valle teve uma potência muito grande para todas as áreas. Ali que surgiu o Balé de Rio Preto”, finaliza Ganga.

Além de ser incentivadora, Dinorath do Valle escreveu três peças teatrais: “Acauã”, “O Cachorro do Povo” e “Maria Me Dá Café”, a única a ser encenada, com direção de Wander Ferreira Júnnior. O conto “O jeito”, presente no livro “A idade da Pedra Lascada”, virou espetáculo teatral pelas mãos de Ganga, em 1993, embora não tenha sido escrito com esse objetivo.

Dinorath do Valle ocupou o cargo de diretora da Casa de Cultura até 1996 e, a partir de então, se tornou consultora. Parou em 2000. Como homenagem, a Casa de Cultura recebeu seu nome.