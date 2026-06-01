INVASÃO
Loja de jardinagem de Rio Preto é furtada e tem prejuízo de cerca de R$ 10 mil
Empresa foi invadida durante a madrugada de domingo e vários equipamentos foram danificados
por Maria Fernanda Rufino
Publicado há 57 minutosAtualizado há 26 minutos
Uma loja de jardinagem foi alvo de furto na madrugada de domingo, 31, na estância Jockey Clube, em Rio Preto.
De acordo com o boletim de ocorrência, o empresário de 84 anos chegou ao local para trabalhar na manhã de domingo e notou que a entrada havia sido arrombada e que o interior do estabelecimento estava revirado com vários equipamentos e produtos danificados.
Parte da fiação elétrica do local foi furtada, com cortes para a retiradas dos fios em diversos locais da loja. O proprietário estima que o prejuízo tenha sido por volta de R$ 10 mil.
O caso foi registrado como furto e a perícia técnica foi acionada.