Loja de jardinagem de Rio Preto é furtada e tem prejuízo de cerca de R$ 10 mil

Uma loja de jardinagem foi alvo de furto na madrugada de domingo, 31, na estância Jockey Clube, em Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, o empresário de 84 anos chegou ao local para trabalhar na manhã de domingo e notou que a entrada havia sido arrombada e que o interior do estabelecimento estava revirado com vários equipamentos e produtos danificados.

Parte da fiação elétrica do local foi furtada, com cortes para a retiradas dos fios em diversos locais da loja. O proprietário estima que o prejuízo tenha sido por volta de R$ 10 mil.

O caso foi registrado como furto e a perícia técnica foi acionada.