Empresa de Rio Preto sofre golpe e tem prejuízo de R$ 70 mil

Uma locadora de empilhadeiras de Rio Preto foi vítima de fraude e registrou um prejuízo de R$ 70 mil com equipamento alugado. O caso foi registrado na Central de Flagrantes nesta terça-feira, 2.

Segundo o boletim de ocorrência, a empresa foi contatada pelo setor de compras de uma locatária supostamente interessada na locação de uma empilhadeira. Como é de praxe em transações do tipo, foi realizada diversas consultas aos dados fornecidos pelos clientes, tais como consulta de CNPJ, e foi emitido um contrato de locação com os dados de uma empresa de Sertãozinho.

O transporte do equipamento foi realizado pela locadora como forma de evitar furto/extravio, e no ato do recebimento foi combinado o pagamento de um boleto da primeira parcela para sete dias após a data da entrega, realizada em 26 de maio. No dia 1º, segunda-feira, o pagamento não foi efetuado. Após cobranças por parte da locadora, todos os meios de comunicação foram bloqueados.

No dia seguinte, foi identificado em um grupo de revendas de uma rede social a empilhadeira alugada sendo anunciada para venda por terceiros, inclusive usando fotos enviadas pela vítima durante a negociação do aluguel.

Esse é o segundo caso de fraude sofrido pela locadora em circunstâncias semelhantes. Será averiguado se a empresa contratante dos serviços foi usada por terceiros ou se tem alguma ligação direta com o crime.

O caso foi registrado como estelionato e será investigado pela Polícia Civil.



