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LIBERDADE CANTOU

Dados da Polícia Ambiental mostram que 2.302 animais foram apreendidos de 2023 a abril deste ano na região de Rio Preto, área que compreende 98 cidades; maioria é de aves, principalmente o canário-da-terra. Multas a traficantes e criadores irregulares somam R$ 8 milhões

por Joseane Teixeira
Publicado em 27/06/2026 às 17:03Atualizado em 27/06/2026 às 17:15
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Canário-da-terra (Evelimlamaiara/Wikipedia)
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Canário-da-terra (Evelimlamaiara/Wikipedia)
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Oito milhões de reais. Esse é o montante em multas aplicadas pela Polícia Militar Ambiental de Rio Preto nos dois últimos anos contra traficantes de aves e criadores (ilegais e legalizados) flagrados praticando maus-tratos contra espécies silvestres e exóticas. Infográfico divulgado pela corporação mostra que 2.302 animais foram apreendidos de 2023

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