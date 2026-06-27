LIBERDADE CANTOU
Dados da Polícia Ambiental mostram que 2.302 animais foram apreendidos de 2023 a abril deste ano na região de Rio Preto, área que compreende 98 cidades; maioria é de aves, principalmente o canário-da-terra. Multas a traficantes e criadores irregulares somam R$ 8 milhões
por Joseane Teixeira
Publicado em 27/06/2026 às 17:03Atualizado em 27/06/2026 às 17:15
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