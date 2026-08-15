Leiturista do Semae é assaltado por dupla armada com facas em Rio Preto

Um leiturista do Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto (Semae), de 23 anos, foi assaltado por dois homens armados com facas enquanto trabalhava na manhã desta sexta-feira, 14, no Jardim João Paulo 2º, em Rio Preto.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 7h, na rua Luciano Jacó de Queiroz. O funcionário fazia a leitura de hidrômetros quando foi abordado pelos dois criminosos.

Armada com facas, a dupla ameaçou golpear o trabalhador caso ele reagisse e exigiu a entrega de seus pertences. A vítima entregou um celular Motorola Edge 30 e a mochila que carregava nas costas.

Dentro da mochila estavam uma carteira com documentos pessoais, RG e CNH, o documento de licenciamento de uma motocicleta, além de bobinas, ferramentas utilizadas no trabalho e um chapéu do Semae.

Após pegarem os objetos, os assaltantes ordenaram que o funcionário deixasse o local. O leiturista procurou ajuda em um estabelecimento comercial próximo, onde foi acolhido pelos funcionários.

O caso foi registrado no Plantão Policial de Rio Preto como roubo e será investigado pela Polícia Civil. Até o registro da ocorrência, os autores não haviam sido identificados.

Em nota, o Semae informou que "assim que tomou conhecimento do ocorrido, a empresa prestou toda a assistência necessária ao leiturista."